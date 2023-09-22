"محاولة لتضليل الجماهير".. سياسي فرنسي ينتقد تصريحات فون دير لاين حول قصف هيروشيما بالقنبلة النووية

انتقد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو زعم حزب "الوطنيون"، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب تصريحاتها حول القصف النووي لهيروشيما معتبرا أنها تتلاعب بالرأي العام.

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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تحاول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التلاعب بالرأي العام من خلال الحديث عن القصف النووي على هيروشيما"، مشددا على أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة.

وأضاف أن "هذه هي الطريقة التي يحاولون بها التلاعب بالجماهير لجعلهم يعتقدون أن روسيا هي من أسقطت القنبلة النووية على هيروشيما وناغازاكي وليس أمريكا".

وخلص فيليبو إلى أن زمرة السياسيين الأوروبية فظيعة ويجب التخلص منها بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق عبر قناتها في تيلغرام، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كذبت عندما حملت روسيا مسؤولية مأساة هيروشيما.

وفي أغسطس 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين. ولقي نحو 220 ألف شخص حتفهم مباشرة جراء انفجار القنبلتين، وأكثر من 200 ألف ماتوا بسبب الجرعات الإشعاعية القاتلة. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من المدنيين.

Hier soir à l’Atlantic Council, sauterie mondialiste, Ursula #VonderLeyen en a sorti une belle : après avoir déploré les morts de la bombe nucléaire sur #Hiroshima elle a déclaré « Et aujourd’hui la Russie menace d’utiliser à nouveau l’arme nucléaire » ! 🤦



Comment tenter de… pic.twitter.com/VkcSUypHvK — Florian Philippot (@f_philippot) September 22, 2023

المصدر: نوفوستي