الخارجية الروسية: كلمات رئيس كوريا الجنوبية في الأمم المتحدة تضر بالعلاقات بين الدولتين

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، سفير كوريا الجنوبية بموسكو، بأن كلمات رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول في الجمعية العامة للأمم المتحدة تضر بالعلاقات بين الدولتين.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية عقب اللقاء الذي تم بين نائب الوزير والسفير في 21 سبتمبر الجاري.

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وجاء في البيان: "لفت الجانب الروسي الانتباه إلى التصريحات غير الودية التي أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية تجاه روسيا خلال خطابه في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تسببت في ضرر جسيم للعلاقات الروسية - الكورية الجنوبية. للأسف على ما يبدو يفضل الجانب الكوري الجنوبي بناء سياسته تجاه روسيا على أساس التكهنات والمراهنات. وهذا يخلق أجواء غير مواتية لتطوير التعاون الثنائي ويسبب خيبة الأمل".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "سفير كوريا الجنوبية في موسكو لي دو هون، وعد بإبلاغ سلطات بلاده على الفور بموقف الجانب الروسي".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في شمال شرق آسيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية خلال خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، إن بلاده ستعتبر بمثابة الاستفزاز المباشر والتهديد توريد الأسلحة من كوريا الشمالية مقابل التكنولوجيا العسكرية الروسية.

من جانبها كررت السفارة الروسية في سيئول أن روسيا تفي بجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعلاقات مع كوريا الشمالية "الجارة الجيدة والشريكة القديمة".

المصدر: تاس