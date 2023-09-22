"ديلي أكسبرس" تكشف تزويد بريطانيا لقوات كييف بأسلحة تحتوي على مادة قاتلة

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن وزارة الدفاع البريطانية أقرت بأن لندن قد تكون زودت قوات كييف بمعدات عسكرية تحتوي على مادة الأسبستوس السامة.

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ووفقا للصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية بريطانية رفيعة المستوى، فإن أكثر من ألفي دبابة بريطانية أمدت بها قوات كييف قد تحتوي على مادة الأسبستوس القاتلة في هياكلها".

وأشار أحد المصادر إلى أن هذه المادة قد تكون موجودة في دبابات "تشالنجر 2" ومركبات المشاة القتالية من طراز "وريور" وناقلات الجنود المدرعة "بولدوغ" التي تم تسليمها إلى كييف.

وأكد أن مادة الأسبستوس يمكن أن تسبب أمراضا قاتلة، بما في ذلك السرطان في حال وصولها إلى الرئتين.

ولفت إلى أن الحكومة البريطانية تزود قوات كييف بأسلحة ومعدات عسكرية تعود لفترة الستينات، وجميعها تحتوي على مادة الأسبستوس القاتلة.

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وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: ديلي إكسبرس