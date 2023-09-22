قضايا جنائية بحق 200 مرتزق يقاتلون في أوكرانيا ضد روسيا

أفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، بأن اللجنة فتحت قضايا جنائية ضد 200 مواطن أجنبي يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "في إطار التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بنشاط المرتزقة، سمحت الأدلة التي جمعها التحقيق بتوجيه اتهامات غيابية ضد 25 أجنبيا آخرين، من مواطني أستراليا والنمسا والأرجنتين وبلجيكا ودول أخرى. وتم تنظيم العمل اللازم لملاحقة كافة الأشخاص المذكورين. بشكل إجمالي تقوم السلطات الروسية ذات العلاقة بتنظيم الملاحقة الجنائية ضد أكثر من 200 مواطن أجنبي".

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وأشارت لجنة التحقيق الروسية كذلك، إلى أنه تم تلقي معلومات أيضا حول مشاركة مدربين من كندا وبريطانيا والولايات المتحدة في تدريب العسكريين في القوات الأوكرانية حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف البيان: "وأثبت التحقيق أن خطة الدفاع عن ماريوبول، التي وافق عليها المجلس العسكري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في أوكرانيا، نصت على إجراء عمليات عسكرية داخل المدينة. وهذا انتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني الدولي المعترف بها عموما. مثل هذه التصرفات من الجانب الأوكراني أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين".

ويشار إلى أن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، عقد اجتماعا ميدانيا في دونيتسك حول التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد المدنيين والعسكريين الروس.

المصدر: تاس