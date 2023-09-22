موسكو تعلن نيتها إرسال دفعة مجانية من دقيق القمح إلى جمهورية إفريقيا الوسطى كمساعدات إنسانية

قال السفير الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف، إن روسيا سترسل دفعة من دقيق القمح إلى جمهورية إفريقيا الوسطى كمساعدة مجانية.

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وأضاف بيكانتوف أنه التقى يوم الخميس برئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، مشيرا إلى أنهما "عمدا إلى التحقق وتنسيق ساعات العمل فيما يتعلق بآفاق التعاون في مختلف المجالات".

وأكد بيكانتوف أنه سيتم إرسال دفعة من المساعدات الغذائية المجانية على شكل دقيق قمح من روسيا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

وردا على سؤال حول ما إذا تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع التعاون بين الدول في مجال النفط والتعاون العسكري الفني، قال إنه لم تتم مناقشة هذه المواضيع.

وأكدت الإدارة العامة لتوريد السلع التابعة لوزارة التموين المصرية في وقت سابق استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي إلى الدول المجاورة، إذا أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستيا عالميا في قناة السويس.

وأكدت روسيا التزامها التام بتصدير الحبوب والأسمدة، بل والتبرع بها وإيصالها بالمجان إلى الدول المحتاجة في إفريقيا، وتغطية حاجة السوق العالمية من الحبوب والغذاء بغض النظر عن منتجات أوكرانيا، التي استغلت اتفاق الحبوب لاستجرار الأسلحة من حلفائها، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد روسيا في البحر الأسود.

المصدر: RT