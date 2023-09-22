وزيرا خارجية روسيا والسعودية يشيدان بالاستقرار في سوق الطاقة العالمية بفضل التعاون بين بلديهما

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم بحث القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي المتبادل المنفعة في سياق تطوير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا.

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وأضافت الوزارة أنه تم تأكيد نية تعزيز تنسيق السياسات الخارجية بين موسكو والرياض في المحافل الدولية المختلفة.

وأشار الوزيران إلى الاستقرار في سوق الطاقة العالمية الذي يحدثه التعاون بين روسيا والسعودية في هذا الاتجاه المهم استراتيجيا.

وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية. والإشارة إلى ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية.

المصدر: RT