أنطونوف: موسكو سترد بالمثل بشأن زيارة المساجين الروس في الولايات المتحدة

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن ظهور مشاكل بين الدبلوماسيين أثناء زيارة المساجين الروس في الولايات المتحدة، سيؤدي إلى معاملة مماثلة للجانب الأمريكي.

وأكد السفير أن الأمريكيين مغرمون جدا بكلمة "المعاملة بالمثل".

كما أوضح أنطونوف: "بمجرد أن يواجه الجانب الروسي مشاكل في زيارة المساجين الروس، سيواجه الأمريكيون نفس المشاكل في موسكو".

وقال أنطونوف، في 17 أغسطس الماضي، إن "روسيا تؤيد العودة السريعة لجميع المواطنين الروس الموجودين في السجون الأمريكية".

هذا وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إنه لا تزال توجد اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء.

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المصدر: RT