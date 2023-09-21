سهوا أم عمدا.. زيلينسكي يجلس بين المستمعين لخطابه على المنصة (فيديو)

فيما يبدو أنه خطأ قد يكون "متعمدا"، أعدت قناة أوكرانية تقريرا مصورا عن خطاب فلاديمير زيلينسكي، حيث يظهر في لقطة من التقرير وهو جالس بين المستمعين له وهو يلقي كلمته على المنصة!

جاء ذلك في تقرير بثته قناة 1+1 Marafon الأوكرانية، ولتفادي إظهار القاعة نصف الخاوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما يخطب زيلينسكي، ظهرت لقطة للقاعة ممتلئة، إلا أن خطأ طفيفا ظهر في الصورة، وهو وجود زيلينسكي نفسه بين المستمعين، متابعون قالوا إن الخطأ قد يكون تقنيا ارتكبه معد التقرير أثناء اختيار المقاطع المصورة ولم ينتبه لوجود زيلينسكي وهو جالس في القاعة مع وفد بلاده، بينما التقرير يظهره وهو يتحدث على المنصة.

وأوضحت بعض القنوات التلفزيونية الخطأ ونشرت مقطع الفيديو التالي:

المصدر: RT