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روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز الحوار السياسي والتجارة

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روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز الحوار السياسي والتجارة
Twitter @MID_RF
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أعلنت الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفنزويلي إيفان خيل اتفقا على تعزيز الحوار السياسي والروابط التجارية بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم الأربعاء، أنهما "أكدا على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية واتفقا على الخطوات الرامية الى تعزيزها من كافة الجوانب مع التركيز على تعميق الحوار السياسي وتكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية والعملية التقنية وتوسيع عمليات التبادل الثقافية والإنسانية وتطوير القاعدة القانونية والاتفاقيات".

وأعرب لافروف عن تأييده "لجهود فنزويلا الرامية إلى ضمان استقرار الأوضاع السياسية الداخلية والمضي قدما في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة".

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ورحب لافروف بدور فنزويلا في الشؤون الإقليمية و"المساهمة في تكثيف عمليات التكامل في القارة والمساعدة على التقارب بين أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

المصدر: RT

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