روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز الحوار السياسي والتجارة

أعلنت الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفنزويلي إيفان خيل اتفقا على تعزيز الحوار السياسي والروابط التجارية بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم الأربعاء، أنهما "أكدا على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية واتفقا على الخطوات الرامية الى تعزيزها من كافة الجوانب مع التركيز على تعميق الحوار السياسي وتكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية والعملية التقنية وتوسيع عمليات التبادل الثقافية والإنسانية وتطوير القاعدة القانونية والاتفاقيات".

🇷🇺🇻🇪 В ходе встречи "на полях" #ГАООН78 главы внешнеполитических ведомств России и Венесуэлы отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнёрства, условились о шагах по их всестороннему укреплению.



🔗 https://t.co/bIsOFqD6g8#РоссияВенесуэлаpic.twitter.com/OlTXsBhKn0 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 20, 2023

وأعرب لافروف عن تأييده "لجهود فنزويلا الرامية إلى ضمان استقرار الأوضاع السياسية الداخلية والمضي قدما في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة".

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ورحب لافروف بدور فنزويلا في الشؤون الإقليمية و"المساهمة في تكثيف عمليات التكامل في القارة والمساعدة على التقارب بين أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

المصدر: RT