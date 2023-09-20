المدعي العام السويدي: التحقيق في الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي" يكتمل نهاية العام

صرح المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست بأن من المتوقع أن يكتمل التحقيق في الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز "السيل الشمالي" بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه الآن في مرحلة حساسة.

وقال ليونغكفيست في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نأمل في الانتهاء من التحقيق قريبا، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولن يحدث شيء في الأسابيع الأربعة المقبلة".

يذكر أن خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرض للتفجير في سبتمبر الماضي. وترجح التقارير الإعلامية وقوف أوكرانيا وراء العملية، فيما تنفي السلطات الأوكرانية ضلوعها في ذلك.

ونشر الصحفي الأمريكي الشهير، سيمور هيرش، في الـ 8 من فبراير الماضي، تحقيقا صحفيا في حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في الـ 26 من سبتمر 2022، يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.

وأشار هيرش في تحقيقه، إلى أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، من قبل الولايات المتحدة، تحت غطاء تدريبات "بالتوبس" العسكرية، بدعم من المتخصصين النرويجيين.

ونوه هيرش، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخذ قراره بتبني العملية، بعد 9 أشهر من المناقشات مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن أوكرانيا خططت للهجوم على خط أنابيب "السيل الشمالي" في شهر يونيو 2022 خلال تدريبات الناتو "بالتوبس".

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، علمت بالمخطط الأوكراني قبل ثلاثة أشهر من تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي"، من حليف وثيق، لم تحدد هويته.

وفي وقت لاحق ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية NOS في تقرير نشرته، أن المخابرات الهولندية أبلغت وكالة المخابرات المركزية الـCIA بالمخطط الأوكراني، لافتة إلى أن الأخيرة حثت بدورها كييف في شهر يونيو 2022 على الامتناع عن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

المصدر: RT