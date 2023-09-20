الاتحاد الأوروبي يطالب بولندا "بالتوضيح" بعد فضيحة تأشيرات

طالبت المفوضية الأوروبية بولندا بتقديم "توضيحات" خلال الأسبوعين المقبلين، حول ادعاءات ضدها بأن قنصلياتها أصدرت تأشيرات شنغن مقابل رشاوى.

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، اليوم الأربعاء، إن التقارير حول الفضيحة "مقلقة للغاية"، ودفعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون إلى كتابة رسالة إلى السلطات البولندية "لطلب توضيحات".

وتعيش بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على وقع "فضيحة منح تأشيرات لمهاجرين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط على أسس كاذبة".

وتشير تقارير إلى منح 250 ألف شخص "تأشيرات عمل كاذبة" للوصول إلى بولندا، والانتقال منه إلى بقية الاتحاد الأوروبي.

وساهم منح هذا الكم من التأشيرات من البلد العضو في اتفاقية "شينغن" الأوروبية، خلال نحو عامين ونصف العام، بزيادة الضغط على نظامي الهجرة واللجوء في ألمانيا والسويد، الوجهتان المفضلتان لطالبي اللجوء.

وتوصف هذه القضية، محليا وأوروبيا، بأنها ربما أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين، كما تعدّ أكبر هزة سياسية للقيادة البولندية بزعامة اليميني المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي، الساعي مع حزبه "القانون والعدالة" إلى الفوز بولاية ثالثة بعد نحو ثلاثة أسابيع في انتخابات 15 أكتوبر القادم.

المصدر: أ ف ب+ وكالات