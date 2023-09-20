لافروف يصل إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك صباح اليوم الأربعاء، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، إن لافروف "لديه جدول زمني مكثف ولقاء كل 10 دقائق".

وأضاف أن لافروف سيشارك في فعاليات أخرى لعدد من المنظمات، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كما سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار نيبينزيا إلى إلى أنه لا خطط للقاء لافروف نظيره الأمريكي أنتونيو بلينكن، وأن الولايات المتحدة لم تطلب عقد اجتماعات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن روسيا، ستدرس مثل هذا الاقتراح إن طرح.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يعقد لافروف نحو 20 اجتماعا ثنائيا في نيويورك، وسيكون الحدث الرئيسي على جدول أعماله، الكلمة التي سيلقيها خلال المناقشة السياسية للجمعية العامة في 23 سبتمبر.

ولأول مرة، يعمل الصحفيون الروس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأشيرات تقيد الحركة.

وأفادت وكالة "تاس" بأنه في السنوات السابقة تم منح تأشيرة صحفية من النوع الأول لممثلي وسائل الإعلام الروسية، وهذا العام، أصدرت القنصلية الأمريكية تأشيرة من النوع C2 التي تسمح بالسفر إلى الولايات المتحدة "لغرض العبور الفوري إلى مقر الأمم المتحدة".

ومن الناحية العملية، يعني هذا أن ممثلي الصحافة الروسية لن يتمكنوا على سبيل المثال من زيارة واشنطن لإجراء المقابلات.

المصدر: RT + وكالات