إلغاء اجتماع بين رئيسي أوكرانيا وبولندا على هامش جلسة الجمعية العامة

أفادت وسائل إعلام بإلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد بين رئيسي أوكرانيا وبولندا فلاديمير زيلينسكي وأندجيه دودا على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكما تشير صحيفة Rzeczpospolita، فإن الزعيم البولندي لا يستبعد عقده "في وقت لاحق".

وترى الصحيفة أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يكون مهما في ضوء الوضع بشأن الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.

وكانت قد قررت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمراقبة الصادرات.

ومع ذلك، مددت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا.

وفي وقت سابق أيضا، وفي مؤتمر صحفي عقده بعيد حديثه في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكّر دودا كييف التي تعتزم مقاضاة وارسو بسبب حظر الحبوب، بأن نقل الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا يتم عبر بولندا.

ومعلوم أن خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) تقدمت في نهاية مارس الماضي بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.

وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.

المصدر: RT