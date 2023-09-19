قره باغ.. قوات حفظ السلام الروسية تجلي السكان المدنيين من الأماكن الخطرة وتقدم لهم المساعدة الطبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن فرقة حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، سجلت العديد من الحقائق المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأذربيجاني.

وتشير الوزارة إلى أنه "منذ الساعة 12:00 ظهر يوم 19 سبتمبر 2023، سجلت فرقة حفظ السلام الروسية العديد من الحقائق المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار على الجانب الأذربيجاني على طول خط الاتصال بأكمله".

وذكرت الوزارة، أن قوات حفظ السلام الروسية نظمت إجلاء للسكان المدنيين في قره باغ من المناطق الأكثر خطورة وقدمت المساعدة الطبية للمواطنين المصابين، مشيرة إلى أنه خلال النهار، تم إجلاء 469 شخصا، من بينهم 185 طفلا، إلى موقع قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم خلال النهار، إجلاء 469 شخصا، بينهم 185 طفلا، إلى موقع قوات حفظ السلام الروسية. وقدم العاملون الطبيون في الوحدات الطبية ذات الأغراض الخاصة المساعدة لتسعة مواطنين جرحى، بينهم أربعة أطفال".

وتدعو قيادة قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار ومواصلة عملية التفاوض.

وقال في بيان الوزارة: "قيادة فرقة حفظ السلام الروسية تدعو أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار على الفور واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع ومواصلة عملية التفاوض".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

وقالت الوزارة في بيان: "من أجل ضمان احترام ما نص عليه الاتفاق الثلاثي (موسكو - باكو - يريفان)، والتصدي للاستفزازات الواسعة النطاق في المنطقة الاقتصادية في قرة باغ، ونزع سلاح القوات الأرمينية وفرض انسحابها من أراضينا، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية، وضمان سلامة المدنيين.. وكذلك العسكريين، فضلا عن استعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان، تم إطلاق عملية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة".

وأضافت الوزارة أنها ستعمل على تنظيم أمن وسلامة المرافق الإدارية والاجتماعية والتعليمية والطبية والدينية وغيرها، والتي يتم ضمان سلامتها وفقا لقوانين جمهورية أذربيجان وقواعد القانون الإنساني الدولي.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قرة باغ وحل السلطات في ستيباناكيرت.

المصدر: RT