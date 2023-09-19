ألمانيا تحظر جماعة من النازيين الجدد على صلة بالولايات المتحدة

حظرت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء جماعة "هامرسكينز" النازية الجديدة، أحد فروع منظمة أمريكية متطرفة تلعب دورا بارزا في جميع أنحاء أوروبا، وداهمت منازل العشرات من أعضائها.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن "حظر جماعة هامرسكينز بألمانيا يمثل ضربة قوية ضد التطرف اليميني المنظم"، مبينة أن "الحظر شمل الفروع الإقليمية للجماعة ومنظمتها الفرعية، كرو 38".

وأضافت: "بهذا الحظر، نضع حدا للأنشطة غير الإنسانية لجماعة النازيين الجدد النشطة دوليا في ألمانيا. هذا يبعث بإشارة واضحة ضد العنصرية ومعاداة السامية".

وفي ألمانيا، يضم التجمع نحو 130 عضوا. وخلال المداهمات التي جرت صباح اليوم في 10 ولايات، قامت الشرطة بتفتيش منازل 28 من أعضاء الجماعة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من الأعضاء قد اعتقل.

وقالت فيزر إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الألمانية تعاونت بشكل مكثف لأكثر من عام، مؤكدة "أننا عملنا أيضا بشكل وثيق مع شركائنا الأمريكيين".

تعد منظمة "هامرسكينز" ألمانيا أحد فروع منظمة "هامرسكينز نيشن" التي تأسست في الولايات المتحدة عام 1988، وفقا لوزارة الداخلية.

وتلعب الجماعة دورا بارزا في المشهد اليميني المتطرف في أوروبا. يشير أعضاء هذه الجمعية، في جميع أنحاء العالم، إلى أنفسهم باعتبارهم "إخوة" ويعتبرون أنفسهم نخبة يمارسون أسلوب حياة ثقافية خاصة بهم. وتعتبر الجماعة نفسها أيضا نخبة حليقي الرؤوس اليمينيين المتطرفين، وفقا للوزارة.

المصدر: AP