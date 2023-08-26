بعد 35 عاما.. منشور معاد للسامية يلاحق مسؤولا حكوميا في ألمانيا (صورة)

رفض نائب حاكم ولاية بافاريا الألمانية اتهامات بكتابته منشورا معاد للسامية أثناء دراسته كطالب في المدرسة الثانوية وهي مزاعم ظهرت قبل أسابيع من انتخابات الولاية في 8 أكتوبر.

وقال نائب حاكم الولاية هيوبرت إيفانغر في بيان إنه لم يكتب المنشور، وإنه يعتبر محتواه "مقززا وغير إنساني"، وأضاف أنه يعرف من نشر المنشور، وأكد أنه ليس من طبعه "الوشاية بأشخاص آخرين".

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وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية قد قالت يوم الجمعة، إنه يعتقد أن إيفانغر عندما كان في السابعة عشر من عمره، كتب منشورا يدعو فيه إلى دخول منافسة بعنوان "من الخائن الأكبر للوطن؟".

وكان من بين الجوائز المكتوبة "الجائزة الأولى: رحلة طيران مجانية عبر المدخنة في أوشفيتز".

وقالت الصحيفة إنها تحدثت إلى عدة أشخاص لم تكشف هوياتهم، وقالوا إن لجنة تأديب في المدرسة عاقبت إيفانغر وقتها.

وأكد إيفانغر أنه ينأى بنفسه تماما عن المنشور المزعوم قبل خمسة وثلاثين عاما.

ويرأس ايفانغر (52 عاما) حزب "الناخبين الأحرار"، وهو قوة محافظة في بافاريا لكن لا يتمتع بمقاعد في البرلمان الاتحادي الألماني، كما يعمل كنائب حاكم الولاية ووزير اقتصاد فيها منذ العام 2018.

وفي وقت لاحق السبت، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن الأخ الأكبر لإيفانغر أقر بأنه صاحب المنشور.

وقال شقيق المسؤول الألماني إنه ينأى بنفسه عن محتوى المنشور "الذي لا يوصف" ويأسف لعواقبه، وأوضح أنه كان غاضبا في ذلك الوقت لأنه رسب في الدراسة.

المصدر: أ ب