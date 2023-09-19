دول G7 تدعو إلى "احترام ميثاق الأمم المتحدة"

دعت مجموعة الدول السبع إلى "تعزيز النظام العالمي الحر والمنفتح الذي يقوم على سيادة القانون الدولي، ويحترم ميثاق الأمم المتحدة كأساس للتعاون بين البلدان".

جاء ذلك في بيان صدر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع G7 عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحدث الوزراء لصالح "تعزيز الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن".

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وأكد أعضاء المجموعة من جديد على "تعزيز النظام العالمي الحر والمنفتح الذي يقوم على سيادة القانون، ويحترم ميثاق الأمم المتحدة كأساس للتعاون بين البلدان. وأعربوا عن التزامهم بالعمل مع جميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز دور الأمم المتحدة، وأكدوا على التزامهم بإصلاح مجلس الأمن الدولي" على حد تعبير البيان.

كذلك أعلنت تلك الدول مسؤولية الصين عن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة، وأعربت عن قلقها بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي أكدوا فيه مجددا أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

إضافة إلى ذلك أعربت الدول المجتمعة عن قلقها بشأن البرامج النووية والصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية وتعاونها مع روسيا، حيث تبادل وزراء الخارجية مخاوفهم بشأن "التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ويمكن أن يقوض السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها. ودعوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل والفعال للمعاهدة".

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وجاء في البيان أن "قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعت أعضاء المجلس إلى الوفاء بالتزاماتهم". وجرى اللقاء على شكل عشاء عمل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أنهى زيارته لروسيا، فيما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات معه في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، دون أن يوقع الثنائي أي اتفاقيات بشأن التعاون العسكري أو الفني أو بشأن أي قضايا أخرى، على حد تعبير المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

من جانبه أفاد المبعوث الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن روسيا ستواصل تطوير الاتصالات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا توجد قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحظر ذلك.

وبشأن التعاون الصناعي العسكري صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائه زعيم كوريا الشمالية، بأن "هناك بعض القيود التي تلتزم بها روسيا، إلا أن هناك أشياء بإمكاننا الحديث بشأنها، وهناك إمكانيات. تتمتع روسيا بالاكتفاء الذاتي، لكن هناك فرص نهتم بها ونناقشها في إطار القواعد الحالية".

المصدر: نوفوستي