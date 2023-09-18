نتنياهو وماسك يبحثان مسألة معاداة السامية على منصة "إكس"

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحلة لولاية كاليفورنيا الأمريكية يبحث خلالها مع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك التقنيات ومعاداة السامية والذكاء الصناعي.

ونشر نتنياهو اليوم الإثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف باسم "تويتر" والتي يمتلكها ماسك، أنه يعتزم التحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "حول كيفية تسخير الفرص والتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي لصالح الحضارة".

وتأتي زيارة نتنياهو الرفيعة المستوى إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو في وقت يواجه فيه ماسك اتهامات بالتسامح مع رسائل معادية للسامية على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها، فيما يواجه نتنياهو معارضة سياسية في الداخل والخارج.

وقال نتنياهو إن السؤال المهم حول الذكاء الصناعي الأكثر تقدما هو: "كيف سيتمكن النظام الدولي من السيطرة على هذا الشيء؟".

المصدر: "أسوشيتد برس"