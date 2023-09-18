الآلاف يتظاهرون في نيويورك مطالبين العالم بمكافحة التغير المناخي (فيديوهات + صور)

تظاهر عشرات الآلاف في نيويورك وأنحاء الولايات المتحدة، مطالبين الرئيس جو بايدن وقادة العالم بتعزيز إجراءات مكافحة التغير المناخي قبيل بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفع مشاركون من نحو 700 منظمة بيئية لافتات خلال التظاهرة كتب عليها "بايدن، أوقف الوقود الأحفوري" و"الوقود الأحفوري يقتلنا" و"أنا لم أصوت للحرائق والفيضانات"، في أعقاب صيف حافل بالكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.

BREAKING: 10K + people are taking to the streets in NYC in a massive show of of force to demand that @POTUS end new fossil fuels.



Biden, declare a climate emergency and phase out fossil fuels so we can all live!#ClimateEmergency#EndFossilFuelspic.twitter.com/zYWDlvDHQz — New York Communities for Change (@nychange) September 17, 2023

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض في بيان عن سجل الإدارة في معالجة تغير المناخ، مشيرا إلى عدة إجراءات من بينها التراجع عن قرارات اتخذت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التنقيب عن النفط في ألاسكا.

NYCC leader, @WinsomePenderg4 and Beta from @popdemoc co-mcing massive rally of over 75,000 calling to #EndFossilFuels



While the UN is having its first of its kind Climate Ambition Summit, we need @POTUS to declare #ClimateEmergencypic.twitter.com/6ALArKWyRw — New York Communities for Change (@nychange) September 17, 2023

وقال المتحدث: "لقد تعامل الرئيس بايدن مع تغير المناخ باعتباره حالة طارئة، التهديد الوجودي في عصرنا، منذ اليوم الأول، ولهذا السبب وقع على مشروع قانون المناخ الأكثر طموحا في التاريخ، وحافظ في عامه الأول على المزيد من الأراضي والمياه أكثر من أي رئيس منذ الرئيس الراحل جون كنيدي، وانضم مجددا إلى اتفاق باريس، واجتذب 240 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في تصنيع الطاقة النظيفة".

وكشف أن الإدارة ستعلن الأسبوع المقبل عن "إجراءات إضافية لمكافحة أزمة المناخ، وخلق وظائف جيدة الأجر، وتعزيز العدالة البيئية".

AFP

AFP

UPDATE: This is HUGE. 100K people have shut down and completely taken over the streets of New York to tell @POTUS to #EndFossilFuels.



We’re in code red for humanity. There is no time to wait. Biden, which side are you on? #EndFossilFuels#ClimateEmergencypic.twitter.com/Wd5ByQnHZ7 — New York Communities for Change (@nychange) September 17, 2023

وحدد تقرير حديث للأمم المتحدة بشأن المناخ صدر هذا الشهر عام 2025 باعتباره الموعد النهائي لبلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ذروتها، قبل أن تبدأ بالانخفاض الحاد، في حال أرادت البشرية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاق باريس.

“Everybody’s got a right to live!” 🎶



Bringing joy and dance every step of the way. @POTUS, we’re just fighting to live. #EndFossilFuels#ClimateEmergencypic.twitter.com/3lb7kajU9f — New York Communities for Change (@nychange) September 17, 2023

ورغم أن بايدن قدم مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة، إلا أن بعض النشطاء الشبان يعتبرون إنه لم يتحرك بالقوة الكافية لإبعاد الولايات المتحدة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

المصدر: axios + AFP