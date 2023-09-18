السفير الروسي يكشف كيف تم تحديد مقاس رأس كيم قبل إهدائه قبعة روسية تقليدية

كشف السفير الروسي لدى بيونغ يانغ الذي رافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في زيارته روسيا، أن اختيار مقاس القبعة التي أهداها الجانب الروسي لكيم، تم باستخدام صورة فوتوغرافية له.

وقال السفير الروسي ألكسندر ماتسيغورا، إن السفارة تلقت أمرا بمعرفة قياس القبعة التي سيتم إهداؤها لزعيم كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن هذه المهمة كانت صعبة ولا يمكن التوجه بهذا السؤال لأي شخص في كوريا الشمالية والطلب منه تحديد قياس رأس كيم.

وأضاف: "لمعرفة قياس القبعة، محّصت إحدى دبلوماسيينا صورة كنت فيها بجوار الرفيق كيم جونغ أون، وتمكنت من تحديد قياس القبعة المحتمل، ونحجت في ذلك".

وتابع: "من المهم أيضا أن تكون هذه هدية من القلب، وقد نالت إعجاب الرفيق كيم جونغ أون".

وفي وقت سابق نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صورة لكيم وهو يصافح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مرتديا قبعة شتوية روسية تقليدية قدمت هدية له.

واختتم زعيم كوريا الشمالية أمس الأحد زيارته لروسيا التي استمرت 6 أيام، حيث غادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: نوفوستي