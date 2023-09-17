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سماع دوي انفجارات في إسماعيل بمقاطعة أوديسا

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سماع دوي انفجارات في إسماعيل بمقاطعة أوديسا
Globallookpress
جنود من قوات كييف حول أوديسا - أوكرانيا
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أفادت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية بوقوع عدد من الانفجارات هزّت مدينة إيزمائيل (إسماعيل) التابعة لمقاطعة أوديسا في أوكرانيا في حين لم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذا الأمر.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا أفيد بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا بحسب ما ذكرته صحيفة "سترانا".

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يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

وكما تظهر خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، تدوي صافرات الإنذار في معظم المقاطعات الأوكرانية أو كلها، عدة مرات في اليوم محذرة من ضربات جوية روسية.

المصدر: تاس + RT

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