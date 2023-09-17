إيران: لن نتنازل عن حصتنا في حقل آرش (الدرة)

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده لن تتنازل عن حصتها في حقل الدرة (حقل "آرَش" Arash)، لكنه أكد أن طهران تتوقع التوصل إلى حل مناسب من خلال التفاوض مع الجانب الكويتي.

وقال الوزير الإيراني للصحافيين في تصريحات على هامش معرض "إيران بلاست" لصناعة البتروكيماويات أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حصتها في حقل عرش"، في إشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة النفط الإيرانية لتطوير حقل آرش (الدرة).

وأعلنت الكويت والسعودية الشهر الماضي أنهما تتمسكان بملكية حقل الدرة (آرش) بالكامل.

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وتؤكد الكويت أن منطقة حقل الدرة (آرش) تقع في منطقتها البحرية وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، فيما تقول السعودية أن ثروات المنطقة "المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة (آرش) بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

المصدر: إيسنا