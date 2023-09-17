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إصابة 3 أشخاص بقصف أوكراني على مقاطعة كورسك غربي روسيا

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إصابة 3 أشخاص بقصف أوكراني على مقاطعة كورسك غربي روسيا
AP
أرشيف
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا رومان ستاروفويت إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة بقصف أوكراني على المقاطعة اليوم الأحد.

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وكتب ستاروفويت على "تلغرام": "تعرضت قرية أوسبينوفكا بمنطقة كورينيفسكي اليوم الأحد لقصف أوكراني أدى إلى إصابة شخصين بجروج طفيفة، وثالث إصابته خطرة نقل إلى المستشفى جوا".

ومساء أمس السبت، تعرضت منطقتا سودجانسكي وكورينفسكي بالمقاطعة لإطلاق للنار من جانب أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص متأثرا بإصابته.

المصدر: نوفوستي

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