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إيران.. القبض على انتحاري في تبريز

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إيران.. القبض على انتحاري في تبريز
الشرطة الإيرانية
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أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران علي محمدي، القبض على انتحاري بتبريز في الذكرى السنوية للاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

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وقال علي محمدي في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إن شخصا كان ينوي القيام بعملية تفجيرية في إحدى الساحات العامة في مدينة تبريز قد اعتقل عند الساعة السابعة من مساء أمس السبت.

موضحا أن المهاجم كان ينوي استخدام عدد من أسطوانات الغاز في هذه العملية، لكن يقظة القوى الأمنية حالت دون ذلك. وأوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة آذربايجان الشرقية، أنه سيقع الإعلان لاحقا عن تفاصيل هذه العملية.

المصجر: تسنيم

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