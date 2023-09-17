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سقوط مروحية تركية في إزمير (صور)

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سقوط مروحية تركية في إزمير (صور)
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، أن مروحية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في مقاطعة إزمير التركية سقطت في خزان مياه، وأنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقمها.

وأضاف يوماكلي على موقع "X" اليوم الأحد، أنه "بعد التدقيق تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان مياه، الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".

سقوط مروحية تركية في إزمير (صور)تحطم مروحية تركية

وأوضح الوزير أن الشرطة وخفر السواحل وإدارة الكوارث تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة آخرين.

سقوط مروحية تركية في إزمير (صور)إنقاذ أحد أفراد الطاقم

المصدر: "Turkiye Gazetesi"

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