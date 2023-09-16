الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في موسكو

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم إرهابي بطائرة مسيرة في منطقة إيسترا الحضرية، وبحسب البيانات الأولية لا يوجد أي دمار أو إصابات.

وقال سوبيانين: "صد الدفاع الجوي هجوما الليلة بطائرة مسيرة على موسكو في منطقة إيسترا. وبحسب البيانات الأولية لا وجود لأي دمار أو إصابات في موقع الحطام المتساقط، وإن المتخصصين في خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه تم تدمير طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي منطقة إيسترا في مقاطعة موسكو.

وقد كثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات المتأتية من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها: حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: RT