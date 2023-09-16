وزير الدفاع في كوريا الشمالية: مستعدون للدفاع مع روسيا عن السلام والاستقرار في المنطقة والعالم

قال وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام إن جيش بلاده على استعداد لتعزيز الأخوة العسكرية مع القوات المسلحة الروسية والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" عن الوزير الكوري قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أقام حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

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ورحب شويغو بهذه الزيارة وأعرب عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وأضاف تقرير الإذاعة الكورية: "في خطاب الرد، نقل وزير الدفاع الكوري كانغ سون نام التحيات الحارة من جميع أفراد الجيش الشعبي الكوري إلى جميع الأفراد العسكريين في أسطول المحيط الهادئ البطل، وأعرب عن استعداده لمواصلة تعزيز التعاضد القتالي والتعاون مع الجيش الروسي والدفاع بشكل موثوق عن السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

وتابع البيان أن وزير الدفاع الروسي قدم هدية لزعيم كوريا الديمقراطية، وبعد حفل العشاء دارت محادثة بينهما.

وفي وقت سابق من يوم السبت، خطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى والتاريخ في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.

المصدر: تاس