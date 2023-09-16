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ترامب يدعي أن لديه "تفوقا جينيا"

أخبار العالم

ترامب يدعي أن لديه
AFP
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه ليس قلقا من أنه سيكون في الثمانينيات من عمره إذا أعيد انتخابه رئيسا مرة جديدة.

وفي مقابلة ردا على سؤال حول عمره، قال ترامب (77 عاما): "لا، لست قلقا لأن والدتي عاشت لفترة طويلة (88 عاما)، ووالدي عاش لفترة أطول من ذلك بكثير (93 عاما). ومن الناحية الجينية، هذا شيء جيد".

وأدلى ترامب بتأكيد مماثل في وقت سابق من الأسبوع في مقابلة أخرى، قال فيها إن الرئيس جو بايدن "ليس كبيرا في السن" فلا يستطيع أن يصبح رئيسا، بل هو "غير كفؤ".

وأضاف ترامب أن هناك العديد من زعماء العالم الذين "كانوا رائعين في الثمانينات من عمرهم".

وردا على سؤال عما إذا كان يميل إلى أن تتولى امرأة منصب نائب الرئيس، قال ترامب: "تعجبني الفكرة، لكننا سنختار أفضل شخص. بالنسبة لي أحب الفكرة، نعم". 

المصدر: axios

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