كاليفورنيا تقاضي 5 شركات نفطية عملاقة بتهمة الخداع حول تأثير نشاطها على المناخ

أفادت صحيفة New York Times بأن ولاية كاليفورنيا الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد أكبر خمس شركات نفط في العالم، بتهمة تسببها بأضرار بالمناخ بمليارات الدولارات.

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وقالت الصحيفة إنه تم رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو بحق "إكسون موبيل" و"شل" و"بريتيش بتروليوم" (بي بي) و"كونوكو فيليبس" و"شيفرون"، وكذلك "المعهد الأمريكي للنفط" (ايه بي آي).

ولفتت إلى أن هذه الشركات وحلفائها "قللت عمدا من شأن المخاطر التي يشكلها الوقود الأحفوري على عامة الشعب، رغم أنها كانت تدرك أن منتجاتها قد تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري" منذ خمسينيات القرن الماضي.

وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن التغير المناخي والفيضانات والظواهر الأخرى.

وجاء في نص الدعوى: "يعلم المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري قد يسبب هذه النتائج الكارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامة الشعب وعن صانعي السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع".

وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضد مصالح الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغيّر المناخي بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرّت عقودًا.

المصدر: أ ف ب