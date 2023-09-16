سلوفاكيا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

أعلنت حكومة سلوفاكيا تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام الجاري.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان عن الحكومة اليوم السبت: "مددت حكومة سلوفاكيا الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري".

وقررت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بالإشراف على كميات صادراتها من الحبوب إلى الاتحاد.

المصدر: نوفوستي