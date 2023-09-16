 
مباشر

سلوفاكيا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

أخبار العالم

سلوفاكيا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w21s

أعلنت حكومة سلوفاكيا تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام الجاري.

إقرأ المزيد
"بعد رفض الاتحاد الأوروبي تمديده".. هنغاريا وسلوفاكيا تمددان الحظر على السلع الأوكرانية

وجاء في بيان عن الحكومة اليوم السبت: "مددت حكومة سلوفاكيا الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري".

وقررت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بالإشراف على كميات صادراتها من الحبوب إلى الاتحاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"