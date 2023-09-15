قائمة "جيروزاليم بوست" للشخصيات الأكثر تأثيرا لهذا العام تضم بريغوجين وتستثني زيلينسكي

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قائمة بأكثر الشخصيات اليهودية تأثيرا لعام 2023 ضمت مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ولم تشمل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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نشرت الصحيفة هذه القائمة بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة "روش هشانا"، حيث كان أكثر الشخصيات اليهودية تأثيرا في العالم لهذا العام سيما ألتمان، الذي يدير تطبيق الدردشة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Chat-bot باسم ChatGPT، ولم تضم القائمة التي تشمل 52 يهوديا فلاديمير زيلينسكي هذا العام.

وكان في المركز الثاني لقائمة "جيروزاليم بوست" للشخصيات اليهودية الأكثر تأثيرا في العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشغل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المركز الثالث.

في المركز الرابع جاء قادة حركة المعارضة الإسرائيلية بما في ذلك شيكمو بريسلر، التي تواصل احتجاجاتها بحشد آلاف المتظاهرين في مدينة تل أبيب اعتراضا على التعديلات القضائية. وفي هذا العام، بدأت الحركة الاحتجاجية في إسرائيل تحشد ما يصل إلى نصف مليون من المحتجين، وهو عدد كبير بالنسبة لعدد سكان البلاد الذي لا يتعدى 10 مليون نسمة.

وتحتوي قائمة الشخصيات اليهودية الأكثر تأثيرا مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وبجانبه ملاحظة "بعد وفاته".

وتشتمل القائمة على 52 شخصية من السياسيين والشخصيات العامة والعلماء والفنانين الذين يعيشون في إسرائيل وخارجها.

المصدر: نوفوستي