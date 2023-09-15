بريطانيا تدرج "فاغنر" على قائمة "المنظمات الإرهابية"

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إدراج شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة على قائمة "المنظمات الإرهابية".

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة: "تم إعلان شركة "فاغنر" الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية بعد مرسوم إلى البرلمان في 6 سبتمبر الجاري".

وأضاف البيان: "يبدأ سريان مفعول المرسوم على الفور وسيصبح الانتماء إلى شركة "فاغنر" أو دعمها النشط جريمة جنائية في بريطانيا، مع احتمال التعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما قد ترفق بغرامة مالية".

المصدر: تاس