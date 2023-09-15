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صحيفة: روسيا تدهش الغرب بوتيرة تصنيعها الذخائر

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صحيفة: روسيا تدهش الغرب بوتيرة تصنيعها الذخائر
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أشارت صحيفة Do Rzeczy إلى أن روسيا "ضاعفت إنتاج القذائف والذخائر قياسا بما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، وتنتج سبعة أضعاف إنتاج الغرب رغم عقوباته ضدها".

وأضافت الصحيفة أن إنتاج وتصنيع الذخيرة يكلف روسيا أقل بكثير مما يكلف الدول الغربية.

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وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق اليوم أن الأسطول الروسي سيتسلم 12 سفينة وغواصة جديدة ستدخل الخدمة حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن تحسين البحرية وقدراتها يضمن الدفاع عن المصالح الجيوسياسية الروسية ويمكّن روسيا من الرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة.

المصدر: نوفوستي

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