موسكو تحذر واشنطن من أي تصعيد بعد طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واشنطن من مزيد من التصعيد في العلاقات الثنائية، على خلفية طرد روسيا دبلوماسيين أمريكيين مؤخرا.

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وأضاف ريابكوف في تصريحات صحفية: "نحث على عدم اتباع المسار التصعيدي. فالموظفان اللذان تم إعلانهما شخصيتين غير مرغوب فيهما في روسيا كانا يمارسان أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا وهذه حقيقة واضحة. ومؤخرا تم الكشف عن ملابسات ما حدث قبل قرار طردهما".

وقال: "أي تصرفات أمريكية ردا على قرار الطرد سيكون بمثابة تحرك تصعيدي آخر من الجانب الأمريكي ونحن نحذرهم من ذلك".

وأعلنت الخارجية الروسية أمس الخميس استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وإخطارها بإعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصيتين غير مرغوب فيهما.

المصدر: نوفوستي