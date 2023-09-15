نيبينزيا: أوكرانيا حصلت على 1.8 مليار دولار من الأمم المتحدة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أوكرانيا حصلت على نحو 1.83 مليار دولار من المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة هذا العام.

وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إلى أن هذا "أكثر بـ 300 مليون دولار من الدعم لسكان سوريا... وبمليار دولار أكثر من المساعدة للناس البسطاء في أفغانستان الذين تعرضوا لتجربة الدمقرطة من قبل الولايات المتحدة والناتو".

وتابع قائلا إن "الكثير من هؤلاء الناس، كما نعرف، يوافقون على بيع الأعضاء من اليأس، وبعض العائلات تبيع الأطفال من أجل إيجاد الموارد لرزق باقي أفراد العائلة. لكن زملاءنا لا يحبون الحديث عن ذلك".

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وأضاف: "نود أن نركز بشكل خاص على وضع الدول الإفريقية التي يتم الحد من تنميتها الاقتصادية والزراعية المستقلة منذ عقود وبشكل متعمد من قبل الدول الاستعمارية السابقة مع إضافة الأدوات الاستعمارية الجديدة، ما يزيد من اعتماد الدول المذكورة عليها".

وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف تتصدر أوكرانيا اهتمام الدول المنانحة.

ولفت إلى أنه بناء على معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هناك 360 مليون شخص في العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن تنفيذ الخطط الخاصة بالمساعدات لهذا العالم يتطلب 55.2 مليار دولار، فيما لم يتم الحصول إلا على 29% منها أو 15.8 مليار دولار.

المصدر: وكالات