موسكو: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس

أعلنت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا أن الاستخبارات الأمريكية تواصل محاولاتها لتجنيد جواسيس لها من موظفي البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

وقالت زابولوتسكايا خلال جلسة للجنة علاقات الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة، يوم الخميس: "خلال الجلسة الماضية كنت أتحدث عن اهتمام الاستخبارات الأمريكية المفرط تجاه ممثلي روسيا الذين يصلون إلى الأمم المتحدة، ولكن في أعقابها استمرت تلك الممارسات".

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وتابعت: "اقترح على أعضاء اللجنة أن يتصوروا وضعا يلتقيهم فيه أو يلتقي أحد أفراد عائلاتهم موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أثناء توجههم إلى محل تجاري قريب لشراء الخبز. هل تعتبرون أن هذا الوضع طبيعي؟ هل يتوافق هذا مع روح ونص الاتفاق؟".

وأكدت أن "الولايات المتحدة تمارس ضغطا باستمرار على البعثة الروسية الدائمة وتعرقل بشكل عام مشاركة بلدنا في عمل المنظمة الدولية".

وأشارت إلى أن روسيا وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة 16 رسالة حول عدم تنفيذ الدولة المستضيفة للأمم المتحدة التزاماتها تجاه مجموعة محددة من الدول، معتبرة هذا الأمر "تمييزا" ضد تلك الدول ومندوبيها.

المصدر: تاس