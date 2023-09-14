موسكو: الأمم المتحدة ملزمة باللجوء إلى التحكيم بسبب فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها

صرحت ماريا زابولوتسكايا، نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنه يجب على الأمين العام أنطونيو غوتيريش بدء إجراءات التحكيم بسبب فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها.

وخلال حديثها في اجتماع لجنة العلاقات مع الطرف المضيف، أشارت إلى فشل واشنطن في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الدولة المضيفة للمنظمة العالمية.

وشددت زابولوتسكايا على أن "الأمين العام ملزم ببدء إجراء التحكيم المنصوص عليه مباشرة في المادة 21 من الاتفاقية، وقد صدرت له التفويض بإطلاقه بموجب المادة المذكورة منذ فترة طويلة من قبل الجمعية العامة".

كما أشارت نائبة المندوب الروسي، إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل "التطفل" على ممثلي روسيا القادمين إلى فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت: "في الاجتماع الأخير، تحدثت عن الاهتمام المهووس الذي توليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية الى ممثلي روسيا القادمين إلى الأمم المتحدة. ومع ذلك، استمرت هذه الممارسات".

وأضافت: "أدعو أعضاء اللجنة إلى تخيل موقف تذهب فيه أنت أو أحد أفراد أسرتك لشراء الخبز من متجر قريب، فيلاقيكم هناك ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي. هل تعتقد أن هذا وضع طبيعي؟ هل يتوافق مع رسالة وروح الاتفاق (بين الأمم المتحدة والبلد المضيف)".

ووفقا لها، فإن الولايات المتحدة تمارس باستمرار ضغوطا على البعثة الروسية الدائمة وتعرقل بشكل عام مشاركة روسيا في أعمال الأمم المتحدة.

المصدر: RT