أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، التحقق من تصريحات المتحدثة باسم قوات كييف سارة أشتون سيريلو، بهدف التأكد من عدم وجود أي تهديدات ضد الصحفيين الروس.

ذكر بيان المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية صدور تعليمات من رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين للتحقيق من وجود أي تهدبدات للصحفيين الروس بعد التصريحات التي أدلت بها سيريلو، والتعامل معها بشكل قانوني.

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وأضاف بيان اللجنة الروسية أن باستريكين أمر بالتحقق من التصريحات المنشورة في وسائل الإعلام من قبل المتحدثة سيريلو حول تضمنها تهديدات موجهة ضد الصحفيين الروس".

وفي وقت سابق، صرّحت سيريلو (المتحولة جنسياً) وهي تهدد ممثل عن وسائل الإعلام الروسية، وادعت بأنه أنه "سيدفع (الثمن)" الأسبوع المقبل، رغم أنها لم تشر بالتحديد إلى الشخص الذي تتحدث عنه.

وأضافت أنه ستتم معاقبة جميع "أصحاب البروباغاندا الروسية من الروس" على حد وصفها.

المصدر: نوفوستي