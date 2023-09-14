الدفاع الروسية تعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 53 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إحباط جميع الهجمات التي شنتها قوات كييف وتكبيدها خسائر فادحة بلغت مئات العسكريين، وإسقاط 53 مسيّرة وتدمير عشرات الدبابات والعربات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية:

- أحبطت القوات الروسية خلال اليوم الماضي هجوما شنته قوات كييف على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك، وتم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، وإسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية.

- على محور زابوروجيه أحبطت القوات الروسية 3 محاولات هجومية نفذتها القوات الأوكرانية وتم القضاء على حوالي 100 جندي، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

- على محو دونيتسك أحبطت القوات الروسية 8 هجمات شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو حوالي 350 قتيلا وجريحا.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية 53 طائرة بدون طيار أوكرانية.

- وعلى محو خيرسون تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع.

- وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 140 جنديا في يوم واحد.

- في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا تم تدمير مستودعين للذخيرة، وبلغت خسائر العدو على محور كوبيانسك نحو 130 عسكريا.

- دمرت القوات الروسية مركزي قيادة تابعين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT