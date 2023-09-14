الدفاع الإيطالية تأمل بحل دبلوماسي في أوكرانيا خلال 8 أشهر

صرح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم الخميس بأنه يأمل بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية في غضون 8 أشهر.

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وقال كروزيتو للصحفيين في لندن: "آمل أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي في وقت قصير إلى حد ما، في غضون 7 أو 8 أشهر".

ونقلت صحيفة Repubblica الإيطالية عن كروزيتو أن ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يكن "نزهة، كما كان متوقعا... آمل بحدوث مفاوضات يمكن أن تبدأ بوقف إطلاق النار".

وأعلن الجانب الروسي أكثر من مرة استعداده للتفاوض مع أوكرانيا، في حين تبنت كييف قانونا يحظر إجراء أي مفاوضات مع روسيا.

المصدر: سبوتنيك