صحيفة تكشف عن اجتماع في إسطنبول حول تطوير اقتصاد أوكرانيا

ذكرت صحيفة "دنيا" الاقتصادية التركية أن ممثلين عن تركيا واليابان وأوكرانيا سيعقدون اجتماعا في 21 سبتمبر في إسطنبول لبحث تطوير الاقتصاد الأوكراني.

وحسب الصحيفة قال بوراك بيليفان رئيس جمعية رجال الأعمال لشعبي تركيا وأوكرانيا (TUID): "سينعقد الاجتماع في 21 سبتمبر في إسطنبول بدعم من السفارة اليابانية في تركيا والوكالة اليابانية للتنمية الدولية (JICA) ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) والرعاية الرئيسية لشركة يانمار تركيا، بالإضافة إلى غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من المؤسسات والمنظمات اليابانية مثل شركة ميتسوبيشي وغيرها".

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وتشير الصحيفة إلى أنه قبل العملية العسكرية الخاصة، كانت تعمل في أوكرانيا أكثر من 700 شركة تركية، وبلغ حجم الاستثمارات التركية 4.5 مليار دولار. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت تركيا أكبر مستثمر أجنبي لأوكرانيا وواحدة من الدول الثلاث الرائدة بين مستثمري رأس المال الأجنبي بشكل عام.

المصدر: نوفوستي