الشرطة الإسرائيلية تنشر حراسة مسلحة على مداخل كنس القدس

فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في القدس خلال فترة الأعياد اليهودية، شملت نشر دوريات للشرطة على مداخل الكنس في المدينة.

وحسب قناة i24 فإن هذا القرار اتخذ بناء على تقارير تضمنت ارتفاعا حادا في المعلومات الاستخبارية المتعلقة بتنفيذ عمليات عدائية، ووسط تصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال قائد شرطة منطقة القدس دورون تورجمان قبل يومين من رأس السنة اليهودية، "هناك ارتفاع في التحذيرات والتهديدات بجميع أنواعها" طوال موسم الأعياد، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية لكل كنيس في المدينة من خلال تعيين حارس مسلح.

وأشار تورجمان إلى أن الشرطة أحبطت 31 هجوما في القدس منذ بداية عام 2023، مبينا أنه "تم إخراج ثمانية أشخاص من الحرم القدسي أمس فقط، وتم أيضا وضع 110 أشخاص في الحجز الاحتياطي خشية أعمال تحريض وأعمال عدائية".

المصدر: i24 news