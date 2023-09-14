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بايدن: الجمهوريون يسعون لعزلي من أجل تعليق عمل الحكومة

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بايدن: الجمهوريون يسعون لعزلي من أجل تعليق عمل الحكومة
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحزب الجمهوري أطلق التحقيق في إطار إجراءات عزله، لأنه يسعى لتعليق عمل حكومة البلاد بسبب عدم القدرة على الاتفاق على الميزانية للعام المالي الجديد.

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وقال بايدن في خطاب ألقاه في حدث انتخابي في ولاية فرجينيا، أمس الأربعاء: "لا أعرف السبب بالضبط، لكنهم كانوا يعلمون أنهم يريدون عزلي. الآن، بقدر ما أستطيع أن أقول، يريدون عزلي لأنهم يريدون تعليق عمل الحكومة".

وأضاف: "لدي عمل لأقوم به. الكل يسأل عن العزل. عندما أستيقظ كل صباح، لا أفكر في العزل، أنا لا أمزح، لدي عمل يجب أن أقوم به. علي حل المسائل التي تؤثر على المواطنين الأمريكيين بشكل يومي".

وطلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس الأمريكي أخذ زمام المبادرة بشأن تمديد قصير الأجل للتمويل الحكومي لتجنب تعليق محتمل لعمل بعض الهيئات الفدرالية. وقالت شالاندا يونغ، رئيسة دائرة الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، في نهاية أغسطس الماضي، إن هذه المبادرة ستمنح المشرعين وقتا ضروريا للتوصل إلى حل وسط بشأن قضايا الميزانية.

ويبدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر القادم.

المصدر: تاس

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