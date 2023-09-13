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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود الروسية

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود الروسية
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة، ودمرتها منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: "حوالي الساعة 21:30 بتوقيت موسكو في 13 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

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وأضاف البيان: "منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.

وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.

المصدر: RT

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