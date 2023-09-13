هروبه أثار السخرية.. الشرطة الأمريكية تعتقل مجرما خطيرا بعد أسبوعين على فراره من السجن (فيديو)

ألقت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء، بعد مطاردة طويلة وصعبة القبض على مجرم برازيلي خطير للغاية فر من أحد سجون ولاية بنسلفانيا قبل أسبوعين وكان مسلحا.

وخلال مؤتمر صحفي في مقاطعة تشيستر قرب فيلادلفيا، أكد حاكم ولاية بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة) الديمقراطي جوش شابيرو، توقيف البرازيلي البالغ من العمر 34 عاما، دانيلو كافالكانتي، بعيد الساعة الثامنة صباحا (12.00 ت غ) في أحد أحراج المقاطعة.

وبعد حال من القلق لدى الشرطة والسكان المحليين على مدى 14 يوما، أكد رئيس السلطة التنفيذية المحلية أنه لم يصب أحد بأذى خلال المطاردة التي لم تشهد إطلاق أي أعيرة نارية.

وأضاف حاكم ولاية بنسلفانيا أن المجرم تعرض "لعضة طفيفة" من كلب أحد الضباط.

وبعد نصف ساعة من التوقيف، أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا رسميا على شبكة إكس (تويتر سابقا) القبض على دانيلو كافالكانتي الذي حُكم عليه في 22 أغسطس بالسجن مدى الحياة لطعنه صديقته السابقة حتى الموت أمام ناظري طفل الضحية خلال مشادة في أبريل 2021.

ووفقا للشرطة، فهو مطلوب أيضا بتهمة ارتكاب جريمة قتل في البرازيل، وهو السبب الذي دفعه إلى الفرار من بلاده.

وأظهرت صور مباشرة عرضتها قنوات التلفزيون المحلية الأربعاء من مدينة تشيستر، والتُقطت من مروحيات أو مسيّرات، دانيلو كافالكانتي مكبل اليدين يتم إخراجه من شاحنة مصفحة سوداء، وقد مزق قميصه قبل أن يقتاده عشرات الرجال المدججين بالسلاح.

وبحسب رواية السلطات، تمت عملية الاعتقال في إحدى غابات المقاطعة، بعد عمليات بحث أجرتها فرق برية مدعمة بكلاب ومراقبة جوية.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأت سلطات إنفاذ القانون المحلية بدعم من الشرطة الفدرالية (إف بي آي) وعناصر متخصصين في تعقب الهاربين، عملية تفتيش واسعة النطاق حول ميدان كينيت، في ضواحي فيلادلفيا، شارك فيها مئات العناصر والمروحيات والمسيّرات ووحدات الكلاب المدربة، بعد أن تم رصده بفضل صور التقطتها كاميرات مراقبة قرب مدينة فينيكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا.

وكشفت عملية الهرب من خلال مقطع فيديو التقط عبر كاميرا في السجن ونشرته السلطات، في حادثة تسببت بإحراج لدى سلطات السجون والشرطة والأجهزة القضائية الأمريكية.

وقد نجح دانيلو كالفاكانتي البالغ طول قامته 1.52 متر ووزنه 54 كيلوغراما وفق مذكرة بحث صادرة بحقه، في الفرار في 31 أغسطس من سجن بمقاطعة تشيستر.

جدير بالذكر أن هروب كافالكانتي أثار سخرية وانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: أ ف ب