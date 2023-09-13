"الناتو" يعلن أنه لا يدرس إمكانية توسعه بانضمام أرمينيا

أكد ممثل عن "الناتو" أن الحلف لا يفكر في إمكانية توسعه بانضمام أرمينيا، وأن يريفان نفسها لم تقدم طلبا للانضمام إلى الحلف.

وقال الممثل لصحيفة "إزفستيا" الروسية تعليقا على بيان أدلى به رئيس لجنة التنمية الأوروبية في حلف "الناتو"، غونتر فيلينغر: "السيد فيلينغر ليس له أي علاقة رسمية بحلف "الناتو". إنه ليس موظفا في الحلف، وجهة نظره وآراؤه تخصه فقط، ولا تعكس وجهة نظر الحلف".

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وأشار إلى أن لجنة التنمية الأوروبية التابعة في حلف "الناتو" ليست هيئة أو لجنة تابعة للحلف، على الرغم من اسمها.

وشدد على أن شركاء الحلف يجب أن يحددوا بأنفسهم مستوى علاقاتهم مع يريفان، كما أفاد بأن أرمينيا "لم تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى الحلف".

وتجدر الإشارة إلى أن فيلينغر، صرح الاثنين الماضي، بأن أرمينيا يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إن بلاده تتعاون مع الناتو بصيغ وأشكال مختلفة وهي مستعدة لمواصلة هذه العملية.

المصدر: تاس