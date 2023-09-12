طهران تعلن عن أسماء 5 سجناء لإطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع واشنطن

أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أنه سوف يتم قريبا إطلاق سراح خمسة من السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، وذلك في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن، كما حددت أسماءهم.

وأوضحت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن "عددا منهم يبقون في أمريكا وسيعود البعض الآخر إلى إيران".

وحددت السلطات الإيرانية، أسماء السجناء الخمسة الذين تأمل في إطلاق سراحهم من قبل الولايات المتحدة مقابل خمسة أمريكيين من أصل إيراني محتجزين الآن في طهران وأرصدة بمليارات الدولارات مجمدة في كوريا الجنوبية .

وأفادت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، أن السجناء الخمسة هم: "مهرداد معين أنصاري، كامبيز عطار كاشاني، رضا سرهنك بور كفراني، أمين حسن زاده، لطف الله كاوه أفراسيابي".

وأما عن الجانب الأمريكي، فتسعى واشنطن إلى إطلاق سراح كل من: "سياماك نمازي، الذي تم اعتقاله في إيران عام 2015 وحكم عليه في ما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم التجسس. وعماد شرقي، وهو رجل أعمال محكوم عليه بالسجن 10 سنوات. ومراد طهباز، وهو ناشط بيئي بريطاني أمريكي من أصل إيراني تم القبض عليه في عام 2018 وحكم عليه أيضا بالسجن لمدة 10 سنوات". ولم يتم الكشف عن هويتي السجينين الرابع والخامس، ويخضع الخمسة للإقامة الجبرية في أحد فنادق طهران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي، في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز" في طهران، نشرت يوم الثلاثاء، أن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد". موضحا أن "الأمريكيين المسجونين في إيران يتمتعون بصحة جيدة جدا" وسيعودون إلى وطنهم قريبا.

هذا وعقدت الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران لتبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة، في وقت سابق، من خلال إصدار إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويلها من كوريا الجنوبية إلى قطر.

ووقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، كما تم إخطار الكونغرس بالقرار.

ويعني الإعفاء أن إجراءات البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأمريكية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في أغسطس الماضي، التوصل إلى صفقة تبادل السجناء تقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، في وقت سابق، إن الدوحة لعبت دورا محوريا في تيسير الحوار ونقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في صفقة السجناء بين البلدين.

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المصدر: RT + "إرنا"