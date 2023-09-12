زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل حول "الحديقة" و"الأدغال"

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل التي قارن فيها العالم خارج أوروبا بـ"الأدغال".

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة RT، إن بوريل "بعد ذلك بدلا من تقديم الاعتذار أو القول إنه تم نسب ذلك إليه دون معرفته بشكل ما، أدلى بتصريحات تطويرا للموضوع، وتحدث عن "المليار الذهبي"، ما يفترض أن هناك "مليارا غير ذهبي" أيضا على ما يبدو".

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وتابعت: "وهو قال هكذا بالذات، إن هناك الآخرين الذين يجب أن يخدموا هذا المليار الذهبي".

وكان جوزيب بوريل قد أدلى بتصريح في أكتوبر الماضي، قارن فيه أوروبا بـ "حديقة" والعالم خارجها بـ "الأدغال".

وقدم بوريل اعتذارا عن تصريحاته، لكنه رفض الافتراضات حول أن تصريحاته المثيرة للجدل دليل على نمط التفكير الاستعماري الذي يضع أوروبا في مرتبة الصدارة.

المصدر: RT