البوسنة.. اعتقال 5 جنود صرب متقاعدين بتهمة التورط في "مذبحة سربرنيتسا"عام 1995

اعتقلت شرطة البوسنة، يوم الثلاثاء، 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في الإبادة الجماعية التي وقعت في سربرنيتسا في شهر يوليو من العام 1995 .

وأفادت وكالة الدولة للتحقيق والحماية في البوسنة بأن أفرادها أجروا عمليات تفتيش خلال تنفيذهم عملية الاعتقال في جمهورية صرب البوسنة.

ووفقا لموقع "كليكس" البوسني الإخباري، فإن المعتقلين هم ضباط وجنود سابقون في جيش صرب البوسنة، يزعم أنهم ساعدوا في أسر وقتل نحو 70 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال خلال مذبحة سربرنيتسا.

جدير بالذكر، أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت بلدة سربرنيتسا في 11 يوليو 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وفي وقت لاحق اتهمت القوات الصربية بتنفيذ مذبحة هناك راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص.

المصدر: أب