وسط غضب واسع.. بايدن أول رئيس أمريكي يغيب عن تقليد سنوي معتمد من 22 عاما

غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن تقاليد إحياء ذكرى كارثة 11 سبتمبر، في حالة من الغضب والانتقادات بين بعض عائلات الضحايا الذين اعتادوا زيارة الرئيس للنصب التذكاري.

وخرج أول رئيس أمريكي عن تقاليد إحياء ذكرى كارثة 11 سبتمبر، حيث اعتادت عائلات الضحايا على مدار الـ22 عاما الماضية، أن يقضي الرئيس الأمريكي يومه في موقع الهجوم، حيث النصب التذكاري.

وترك غياب بايدن، حالة من الغضب والانتقادات بين بعض عائلات الضحايا، ووصف بعضهم الأمر باستخفاف الرئيس بالذكرى فيما عد آخرون أن الأمر يمثل "الواقع المؤسف" لمناخ البلاد.

وقال اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالقوات الجوية، دونالد أرياس، الذي فقد شقيقه خلال الهجمات، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "ليس من المفاجئ ألا يأتي الرئيس بايدن إلى أي من مواقع 11 سبتمبر".

وأضاف: "أفضل أن يبقى بعيدا على أي حال، سنوفر إحدى قصصه حول كيف يمكنه التواصل، كما فعل مع سكان لاهينا".

كما انتقدت رئيسة منظمة عائلات 11 سبتمبر، تيري سترادا، التي فقدت زوجها توم في مركز التجارة العالمي، قرار بايدن ووصفته بأنه "عكس ما تعهدنا جميعا بعدم نسيانه أبدا".

وقالت سترادا: "إنه يقول الآن باستخفاف إنه ليس مضطرا للحضور إلى أي من المواقع وإحياء ذكرى الخسارة مع العائلات، هذا أمر فظيع".

وأعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية في وقت سابق، عن التعرف على هوية اثنتين من ضحايا الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر عام 2001.

وجاء في بيان، صادر عن عمدة نيويورك إريك آدامز وكبير خبراء الطب الشرعي في نيويورك جيسون غراهام، أن الضحيتين هما رجل وامرأة، وتم التعرف على هويتيهما بناء على تحليل الحمض النووي لرفاتهما.

ولم يتم الكشف عن اسمي الشخصين بطلب من عائلتيهما.

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المصدر: وكالات